Ranking Fifa, Italia 17.ma: pericolo per il playoff Mondiale

La Fifa ha pubblicato il nuovo ranking per nazionali e per l'Italia sono brutte notizie. Dopo il ko contro la Spagna e la vittoria di misura contro Israele, gli azzurri di Ventura scendono al diciassettesimo posto perdendo ben 5 posizioni dall'ultima rilevazione. Erano due anni che la Nazionale non scendeva così in basso, bisogna tornare a luglio e settembre 2015 quando sulla panchina c'era Conte.



Le sfide di ottobre contro Macedonia e Albania diventano fondamentali per non perdere altro terreno - e, anzi, magari guadagnarne - in vista dei playoff Mondiali: le quattro teste di serie al sorteggio, infatti, verranno stabilite proprio dal ranking. Al momento sono Portogallo (terzo), Italia, Slovacchia (19.ma) e Irlanda del Nord (20.ma) ma Islanda (21.ma) e Svezia (23.ma) non sono così distanti.