Ranking Fifa: Francia in testa, Italia mai così male

La FIFA ha pubblicato il primo raking per nazioni dalla modifica del sistema dei punteggi (maggiore rilevanza agli impegni ufficiali, meno alle amichevoli e ogni partita avrà un coefficiente di difficoltà diverso): dopo 16 anni e grazie alla vittoria ai Mondiali 2018 la Francia si prende la vetta guadagnando sei posizioni, malissimo l'Italia che scende fino al 21° posto dietro a Galles e Perù segnando il peggior risultato dal 1993, anno di introduzione del ranking.



Grande balzo per la Russia che scala 21 posizioni e sale 49.ma, bene anche la Croazia al quarto posto mentre crollano Germania (da prima a quindicesima) e Egitto, già di 20 posizioni. Entrano nella top ten anche Uruguay, Inghilterra e Danimarca mentre Argentina, Cile e Polonia sono fuori dalle prime dieci.



La classifica sarà valida sino al 20 settembre, quando potranno esserci nuovi scossoni anche grazie alle prime partite di Nations League (i migliori match stranieri saranno trasmessi in chiaro da Mediaset).