Ranking Fifa, Brasile in testa dopo 7 anni, Italia dodicesima

Ora lo dicono anche i numeri: il Brasile è tornato la nazionale più forte del mondo. La Seleçao, reduce da 8 vittorie consecutive nelle qualificazioni mondiali e ribaltata dal nuovo c.t. Tite, è l'unica squadra ad aver ottenuto la certezza aritmetica della qualificazione a Russia 2018: l'ultimo successo sul Paraguay le ha dato la garanzia di aver già strappato il pass, ma ha avuto anche un altro effetto. Il Brasile, adesso, è in testa al ranking Fifa avendo scavalcato un'Argentina in crisi: il sorpasso agli eterni rivali vale un primato che mancava da ben 7 anni. Sembrano lontani i tempi del Mineirazo, quando senza Neymar, la Seleçao crollò nella semifinale del Mondiale giocato in casa perdendo 7-1 contro la Germania.



Il ranking verrà pubblicato dalla Fifa soltanto la prossima settimana, ma i calcoli non sono così complicati e quindi possono essere anticipati prima che arrivi l'ufficialità. Così, scopriamo anche un gran balzo in avanti dell'Italia che grazie ai successi su Albania e Olanda si riavvicina alla top ten mondiale: ora è al dodicesimo posto. Ha guadagnato infatti ben tre posizioni rispetto al 9 marzo scavalcando Uruguay, Galles e Inghilterra.



Ecco i primi 12 posti del ranking



1. Brasile 1.661

2. Argentina 1.603

3. Germania 1.464

4. Cile 1.403

5. Colombia 1.348

6. Francia 1.294

7. Belgio 1.281

8. Portogallo 1.259

9. Svizzera 1.212

10. Spagna 1.204

11. Polonia 1.183

12. ITALIA 1.165