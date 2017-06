Ranieri premiato in Campidoglio: "Roma si è ricordata di me"

Roma ai piedi di King Claudio. "Siamo qui per riconoscere il giusto tributo al mister Claudio Ranieri, romano di Roma, calciatore prima allenatore poi che è arrivato alla Roma nel 2009-10 prima di approdare a questa piccolissima squadra inglese che puntava a salvarsi ed è riuscita a fare questa impresa straordinaria. Siamo qui, mister, per darle il tributo che merita e anche, lo dico personalmente, la nostra solidarietà per quanto accaduto l'anno successivo perché la riconoscenza nel calcio dovrebbe essere un valore (riferimento all'esonero, n.d.r.)". Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina, ha spiegato così i motivi del premio dato a Ranieri, la Lupa Capitolina, in Campidoglio. Al termine della premiazione tanti ragazzi delle scuole calcio si sono stretti attorno al "mister" a cui e' stata anche regalata una maglietta da calcio con su scritto "Ranieri 6 unico".



"Sindaca - ha detto Ranieri - la ringrazio perché non mi aspettavo una cosa del genere. Vedere così tanta gente qui per me è molto bello. Sono molto orgoglioso che la mia città si sia ricordata di me. Ho ricevuto diversi premi ma questo in casa ha qualcosa di speciale". Ai ragazzi, poi, Ranieri, ha spiegato il valore della tenacia: "Ho iniziato da ragazzo in oratorio, credevo di poter fare qualcosa nel calcio e ci sono riuscito perché ci credevo nonostante la Roma mi scartò due volte e poi fui costretto a cambiare ruolo, da attaccante a terzino. Non arrendetevi se qualcuno vi scarta, vivete i vostri sogni che saranno la vostra forza per tutta la vita".