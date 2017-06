Ranieri, Panchina d'oro alla carriera: "Qualcosa di buono ho fatto"

Claudio Ranieri ha ricevuto a Coverciano dal settore tecnico della Figc la Panchina d'oro alla carriera per l'impresa centrata la scorsa stagione alla guida del Leicester. "Più di 30 anni fa ero qui a fare il corso per allenatori - ha detto il tecnico romano mentre sullo schermo passavano le immagini di tutta la sua carriera, anche da giocatore - allora non sapevo che cosa avrei fatto, se fossi riuscito a fare questo mestiere. Dopo più di 30 anni penso di esserci riuscito, prendere questa Panchina d'oro significa che qualcosa di buono ho fatto".



Ranieri è stato premiato dal presidente del settore tecnico Gianni Rivera e dal presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri.