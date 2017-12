Rakitic: "Buffon, ti manderei al Mondiale al posto mio". E Gigi risponde...

Gli attestati di stima per Gigi Buffon si susseguono uno dopo l'altro. L'ultimo arriva da un avversario che in passato gli ha dato grossi dispiaceri, in particolare due anni fa, nella finale di Champions del 2015, quando segnò il primo dei tre gol del Barcellona. Si tratta di Ivan Rakitic, che alla vigilia della sfida con la Juve, è tornato sull'esclusione dell'Italia dal Mondiale.



"Buffon è unico, quello che ha dato al calcio è straordinario - ha detto il centrocampista che con la Croazia ha strappato il pass mondiale al playoff superando la Grecia -, lo sanno anche i bambini. Se si guarda l'intervista dopo la partita persa dall'Italia contro la Svezia, ti viene voglia di piangere con lui. Io vorrei dargli il mio posto al Mondiale. È brutto che un giocatore come lui debba salutare così, avrebbe meritato di giocare un altro Mondiale".

Dear @ivanrakitic , as a goalkeeper I might still play but playing for Croatia as a midfielder in your place might not be a great idea: I am saying it for your good sake. Joking apart, your words have been a great gift. Thanks to you and @JordiAlba: my jersey is waiting for you