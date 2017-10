Raiola: "Lukaku, quanti problemi: non credevano avesse 12-13 anni"

Torna a parlare Mino Raiola e stavolta lo fa per lanciare un allarme razzismo nel calcio. Al quotidiano svedese Expressen, infatti, ha evidenziato gli ostacoli che ha dovuto superare il suo assistito Romelu Lukaku, ora protagonista al Manchester United, nel corso della sua carriera.



"Per lui i problemi non sono mai mancati, da sempre - ha detto Raiola - : ricordo che la madre mi disse che a ogni partita doveva portare il suo certificato di nascita! Nessuno degli altri genitori credeva avesse 12-13 anni, soprattutto quando segnava 3-4 gol a partita. E questi episodi non erano casuali".



"Il calcio è lo sport più democratico in assoluto, pertanto dovrebbe essere uguale per tutti. Si parla sempre, la gente pensa non ci sia discriminazione, ma non è vero: i calciatori di colore ricevono sempre un certo tipo di trattamento. Ritengo ci sia discriminazione consapevole. Mi domandano sempre: 'Mino, questo giocatore è come Pogba, Balotelli e Lukaku?', mai 'Somiglia a Ibrahimovic o Beckham?'. Gli atleti di colore vengono sempre collocati a parte...".