Raiola: "Ibra? I medici non hanno mai visto un ginocchio così forte"

Mino Raiola è tornato a parlare delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic dopo l’intervento per la rottura del legamento crociato del ginocchio e alla stampa svedese ha svelato: "I dottori sono increduli. Il suo ginocchio è talmente forte che hanno detto di non aver mai visto niente di simile. Nemmeno un calciatore di 20 anni ha le ginocchia così. Zlatan è così forte che il dottore gli ha chiesto di tornare al termine della sua carriera per fare degli studi su di lui".

Si sa che l'agente di Ibra non è nuovo a sparate sensazionalistiche ("Pogba vale più della Gioconda" amava ripetere la scorsa estate), ma le sue dichiarazioni confermerebbero un'impressione che hanno avuto tutti quelli che l'hanno visto giocare: Ibrahimovic è come il vino, invecchiando migliora (quest'anno al debutto in Premier dopo tre anni in Francia 28 gol in 46 partite).

"Ha un ginocchio che è quasi impossibile da avere per un giocatore di calcio con una carriera di 20 anni - ha detto ancora Raiola - Chi lo ha operato lavora nei migliori istituti di ricerca di tutto il mondo per le ginocchia, torneremo da loro e faranno ricerche sui suoi legamenti”.