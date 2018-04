Raiola: "Guardiola vale zero, è un vigliacco, un cane"

Non è un mistero che i rapporti tra Zlatan Ibrahimovic e Pep Guardiola ai tempi del Barcellona non fossero proprio idilliaci, Mino Raiola torna a quei giorni e attacca lo spagnolo in un'intervista al magazine olandese Quote: "Come allenatore è fantastico ma come persona è zero. È un vigliacco, un cane, il classico prete: fai come ti dico, non fare quello che faccio".



L'agente dell'attaccante svedese ricorda: "Guardiola aveva detto a Zlatan di andare da lui se avesse avuto problemi o lamentele ma poi lo ha semplicemente ignorato e non lo faceva giocare. Non lo ha nemmento salutato quando lo hanno ceduto". Secondo Raiola non è un comportamento nuovo per il tecnico: "Ha fatto lo stesso anche con Maxwell (altro giocatore della scuderia dell'agente, ndr) che è un ragazzo adorabile allora ho detto a Zlatan di andare a parcheggiare la sua Ferrari nel posto dell'allenatore".



Infine, un retroscena relativo alla finale di Champions League del 2011 vinta dal Barcellona sul Manchester United quando ormai Ibrahimovic si era trasferito al Milan: "Sono andato a cercarlo quella notte negli spogliatoi di Wembley, solo Adriano Galliani mi ha fermato. Una fortuna per Guardiola".