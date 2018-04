Raiola gongola: "È già Major League Zlatan"

L'esordio da sogno di Zlatan Ibrahimovic rende orgoglioso anche Mino Raiola che su Twitter ha già ribattezzato la Major League Soccer come "MLZ (Major League Zlatan, ndr), triplicando il proprio valore. Sempre orgoglioso di Zlatan". Lo svedese non si è fatto pregare e gli ha risposto ironicamente, sempre con un tweet: "E mi hai portato qui gratis...".

@MLS just became MLZ with triple value. Always proud of @Ibra_official