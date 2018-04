Raiola: "Balo? La Figc fa schifo. Spero Reina titolare nel Milan"

Mino Raiola tuona. "Abbiamo una Federazione che fa schifo, molto scarsa, molto debole, non ha idee di cosa fare. Per convocare Balotelli ci vuole carattere, non lo aveva Ventura e non ce l'ha nemmeno Di Biagio" le parole dell'agente a Tutti Convocati su Radio 24.



"Questa squadra dovrebbe rappresentare i migliori ma - prosegue il procuratore - i migliori non vengono presi in considerazione. Il ct è cambiato, ma le scelte no. Siamo dispiaciuti per la mancata convocazione di Balo e per le motivazioni che ha dato Di Biagio".



E ancora: "Spogliatoio? Ma quale spogliatoio? Se fosse così lo dicano. In Italia pensiamo a cambiare solo il Ct, dovremmo avere un direttore sportivo invece che si occupi della Nazionale. Dove vuole arrivare la Federazione? Se Di Biagio vincerà allora avrà ragione, ragionate così qui".



L'attenzione si sposta poi su Donnarumma e anche in questo caso non mancano le bordate: "Spero che in porta nel Milan la prossima stagione giochi Reina. Onestamente mi ha stupito il fatto che Buffon sia ancora in Nazionale, volevo Donnarumma in porta. Ma abbiamo capito che c'è Buffon e che vorrà arrivare agli Europei".