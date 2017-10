Rabbia Ghana: "La partita contro l'Uganda deve essere ripetuta"

Esplode la rabbia del Ghana. Nel mirino l'arbitro Daniel Bennet che ha annullato per fuorigioco un gol in pieno recupero alla Nazionale di Appiah nel 0-0 contro l'Uganda nel gruppo E che è costato l'estromissione dal Mondiale in Russia. Dai replay la rete sembra regolare: la Federazione ghanese al termine del match ha chiesto la ripetizione della gara, 'falsata' dall'errore del fischietto, inviando una protesta ufficiale alla FIFA. Intanto l'Egitto di Cuper è pronto a festeggiare: se batte il Congo è matematicamente qualificato.