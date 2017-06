Qualificazioni Russia 2018, la Spagna non sbaglia

GRUPPO G - L'Italia batte il Liechtenstein e resta al comando del proprio girone insieme alla Spagna, che passa 2-1 in Macedonia ed è prima in virtù della maggiore differenza reti rispetto agli azzurri (+5). Non una passeggiata per le Furie Rosse contro Pandev e compagni, i gol spagnoli arrivano entrambi nel primo tempo con le firme di Silva e Diego Costa e sembrano mettere la gara in discesa, ma nella ripresa viene fuori l'orgoglio macedone (accorcia Ristovski) e nel finale la Spagna rischia. Nell'altra gara del girone importante successo esterno dell'Albania sul campo di Israele, che si arrende 3-0 (doppietta di Sadiku e gol di memushaj) e viene raggiunto in classifica dalla nazionale di De Biasi.

Classifica: Spagna e Italia 16, Israele e Albania 9, Macedonia 3, Liechtenstein 0

GRUPPO D - Solo pareggi in questo gruppo. Nello scontro al vertice giocato in Serbia Ramsey fa sognare il Galles, ma nella ripresa arriva il pareggio di Mitrovic che lascia tutto invariato in testa alla classifica. Nelle gare delle 18 altro 1-1 tra Irlanda e Austria, mentre la Moldavia si fa rimontare due gol in casa dalla Georgia e resta all'ultimo posto con due punti.

Classifica: Serbia e Irlanda 12, Galles e Austria 8, Georgia 3, Moldavia 2

GRUPPO I - Forse il girone più aperto di tutte le qualificazioni. Un gol di Magnusson di testa al 90' regala all'Islanda un successo fondamentale in casa contro la Croazia che permette alla nazionale di Lagerback di agganciare la testa della classifica proprio i croati. Alle spalle della coppia di testa accorciano l'Ucraina, vincente 2-1 in Finlandia, e la Turchia, che passa 4-1 sul campo del Kosovo.

Classifica: Croazia e Islanda 13, Ucraina e Turchia 11, Finlandia 1, Kosovo 1