Qualificazioni Russia 2018, Italia-Liechtenstein 5-0

Sarebbe stato meglio fosse una vera goleada, ma Ventura sarà comunque soddisfatto di aver portato a casa i tre punti. L'Italia supera 5-0 il Liechtenstein a Udine e continua la sua corsa in testa al Gruppo G a braccetto con la Spagna, che vince 2-1 in Macedonia non senza affanni.

L'avvio degli azzurri è incoraggiante, dopo un minuto gol annullato a Candreva per un fuorigioco inesistente, ma Belotti e compagni ci mettono più di 35 minuti per sbloccare il match. Il gol dell'1-0. su cui si chiude la prima frazione porta la firma di Insigne, che si inventa una magia e la mette all'incrocio al volo.

Nella ripresa l'Italia spinge sull'acceleratore e dopo pochi minuti trova subito il 2-0 grazie al destro chirurgico di Belotti, ben servito da un ispirato Insigne. Ventura getta nella mischia anche Bernardeschi, Eder e Gabbiadini e fa benissimo: l'interista trova il gol del 3-0 in acrobazia, poco dopo il talento viola fissa sigla il 4-0 con un gran tiro da fuori e nel finale l'ex Napoli fa pokerissimo di piatto.

Missione compiuta a Udine, ora tutti in vacanza con un solo pensiero in testa: il 2 settembre in Spagna ci giochiamo tutto e servirà un'impresa.

Ventura: "Ci serva da lezione per Madrid"

"Il primo tempo è una lezione che ci servirà per la prossima partita, quella a Madrid contro la Spagna: quando vuoi andare di fretta e fare le cose senza raziocinio, vai fuori giri". E' un rimprovero chiaro quello di Giampiero Ventura alla sua Italia, che ha battuto 5-0 il Liechtestein ottenendo solo a metà la goleada sperata per ridurre il gap differenza reti con la Spagna. "Nel secondo tempo abbiamo fatto le cose come dovevamo - ha aggiunto il ct azzurro - le occasioni sono arrivate a raffica e i gol anche. Ecco cosa intendevo quando parlavo di pazienza: ricordiamocelo a Madrid" ha concluso Ventura.

LA CRONACA LIVE

- 45' GOL DELL'ITALIA!!! Anche Gabbiadini si unisce alla festa, assist di Spinazzola e piattone sul primo palo

- 37' GOL DELL'ITALIA!!! Botta da fuori di Bernardeschi e primo gol azzurro per il gioiello della Fiorentina

- 30' GOL DELL'ITALIA!!! Eder fa 3-0 arrivando in acrobazia sull'assit di Belotti

- 28' Altro gol annullato per fuorigioco all'Italia, molti dubbi

- 20' Sostituzione Italia, fuori Immobile e dentro Eder

- 15' Prima occasione per Bernardeschi, entrato al posto di Candreva

- 12' Immobile sciupa una buona occasione nel cuore dell'area

- 10' Palo clamoroso di Immobile a portiere battuto

- 8' GOL DELL'ITALIA!!! Bella palla in profondità di Insigne per Belotti, che di destro sigla il 2-0

- 4' Bella iniziativa di Darmian, che poi però sbaglia il cross

Via al secondo tempo

- 48' Dopo tre minuti di recupero si chiude il primo tempo: azzurri avanti solo 1-0, in gol Insigne

- 42' Gol divorato da Immobile a due passi da Jehle, che gli dice di no con un miracolo

- 39' Sinistro al volo di Immobile, pallone alto

- 35' GOL DELL'ITALIA!!! Finalmente azzurri in vantaggio con Insigne, che controlla al volo e si inventa una magia all'incrocio

- 30' Sfiora il vantaggio il Liechtenstein: gran botta da fuori di Polverino, palla sul fondo di poco

- 26' Bel numero di Insigne, che salta tre avversari ma poi calcia troppo debolmente

- 17' Ancora un'occasione per Immobile, è assedio Italia

- 16' Bello scambio Insigne-Immobile, l'attaccante della Lazio spara alto al volo

- 10' Buona chance per Immobile, il portiere para senza affanni

- 9' Candreva tira invece di servire Belotti, palla fuori

- 4' Botta da fuori di Insigne, pallone sul fondo

- 2' Grande gol annullato a Candreva per un fuorigioco inesistente

- 1' Partiti! L'Italia a caccia di una goleada a Udine

Tutto pronto a Udine per il calcio d'inizio