Qualificazioni Russia 2018, Albania-Italia 0-1

Missione compiuta per l'Italia, ma che fatica. Gli Azzurri espugnano 1-0 il campo dell'Albania grazie alla rete decisiva di Candreva a una vantina di minuti dal termine e si regalano la certezza di essere testa di serie ai sorteggi per i playoff che si disputeranno a metà novembre, sotto il piano del gioco, però, Ventura non può essere soddisfatto.

Dopo le polemiche scaturite dal deludente pareggio con la Macedonia il ct punta sull'usato sicuro, torna al 4-2-4 e schiera dal primo minuto Immobile e Parolo nonostante le diffide e il rischio di saltare i playoff. Sugli esterni bassi Darmian e Spinazzola, Bonucci e Chiellini in mezzo, davanti si rivedono Eder e Candreva. Nonostante l'importanza della gara, l'inizio degli Azzurri è su ritmi blandi, nelle prime battute la partita è molto equilibrata e il primo tiro della gara è albanese con Grezda, che trova Buffon pronto. Per la prima occasione dell'Italia bisogna aspettare lo svarione di Veseli al 20' che regala a Immobile la possibilità del vantaggio (bravo Berisha), ma è un fuoco di paglia perché l'Albania, spinta dall'entusiasmo del suo pubblico, sembra più volitiva e gli azzurri sbagliano troppi passaggi in fase di impostazione. Ci provano da fuori prima Sadiku poi Insigne, poi l'Italia protesta per un tocco di mano in area di Veseli, ma il pallone tocca prima il busto del difensore quindi giusto non fischiare. L'ultima occasione è per Immobile, ma il suo destro finisce fuori e si va al riposo dopo un primo tempo da sbadigli.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo e con i padroni di casa in avanti, la conclusione centrale di Roshi è respinta da Buffon, che non rischia la presa. Col passare dei minuti l'Italia guadagna metri e prova a schiacciare l'Albania nella propria metà campo, Candreva mette in mezzo molti cross ma quasi tutti imprecisi, Immobile ci prova da posizione defilata, ma non riesce quasi mai a dialogare con Eder, che ha un'ottima ocacsione al 15' ma calcia alto dal limite dell'area. Alla ricerca di maggiore spinta offensiva Ventura toglie Darmian per Zappacosta e poco dopo Insigne costringe Berisha a una parata non facile sul suo palo, ma nel momento migliore degli azzurri rischia di colpire l'Albania (grande riflesso di Buffon). Ci prova Parolo da fuori, poi Eder ma troppo centrale, ma non è un monologo azzurro, perché l'Albania non rinuncia ad attaccare. Sadiku ha un'ottima occasione, poi sul ribaltamento finalmente l'Italia sblocca il match proprio grazie a Zappacosta, che pennella in mezzo per Candreva che da due passi fulmina Berisha. Dopo il vantaggio l'Italia arretra, si mette 4-4-2 e aspetta gli albanesi, che non rinunciano: Chiellini salva Buffon dopo un errore di Bonucci, ma è l'unico rischio degno di nota. Missione compiuta, siamo ai playoff come volevaom arrivarci, ma a novembre servirà qualcosa in più.