Qualificazioni Mondiali, zona Africa su Premium Sport

Anche durante la sosta per le Nazionali, gli abbonati Premium non resterano senza calcio. Su Premium Sport in onda e in esclusiva i match della "Zona Africa" validi per le qualificazioni al Mondiale del 2018. Il girone africano include 20 squadre, suddivise in 5 raggruppamenti, con le prime di ogni gruppo che voleranno in Russia nel 2018.



Nel gruppo B, primo mezzo stop per la Nigeria: Simon porta avanti la capolista ma il Camerun - che rimane terzo dietro lo Zambia - ha trovato il definitivo 1-1 su rigore con Aboubakar. Nel girone C, grande impresa esterna del Gabon che riapre i giochi: la Costa d'Avorio (Kessié titolare) cade sotto i gol di Me Ndong e Lemina che rendono inutile la rete di Cornet. Incredibile la situazione nel gruppo D con le quattro squadre racchiuse in due punti: "colpa" anche del Senegal (quarto d'ora finale per Keita) che - dopo aver subìto la rete di Traore - va sul 2-1 con Sarr e Mané ma si fa riprendere nel finale dal Burkina Faso con l'autogol di Ndiaye.



I risultati

Lunedì 4 settembre: Camerun-Nigeria 1-1

Martedì 5 settembre: Costa d’Avorio-Gabon 1-2

Martedì 5 settembre: Burkina Faso-Senegal 2-2