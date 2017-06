Qualificazioni Mondiali: vincono Belgio, Olanda e Portogallo

La domenica delle qualificazioni mondiali si apre alle 18:00 con cinque match. Sorridono Olanda e Svizzera, brave a battere rispettivamente Lussemburgo e Far Oer. Non arrivano sorprese nemmeno dalle altre sfide, dove si materializzano i previdibili ko di Bielorussia, Andorra e Gibilterra: a esultare sono Bulgaria, Ungheria e Cipro. In serata tutto semplice per Belgio e Portogallo, trascinate da Mertens e Cristiano Ronaldo. Occasione sprecata per la Bosnia-Erzegovina di Pjanic e Dzeko, raggiunta all'ultimo respiro dalla Grecia.



GRUPPO A - L'Olanda supera 3-1 Lussemburgo in trasferta, ma deve faticare soprattutto nel primo tempo. Gli Orange passano in vantaggio con Robben - tornato in gol esattamente un anno dopo l'ultima presenza in Nazionale - prima di venir raggiunti dai padroni di casa, grazie all rigore trasformato da Chanot. Nella ripresa però si scatena Depay, che con una doppietta regala i tre punti alla nazionale allenata da Danny Blind, ora al secondo posto del girone alla pari della Svezia, a meno tre dalla Francia. A un punto di distanza dall'Olanda c'è la Bulgaria, che batte 1-0 la Bielorussia al Vasil Levski Stadion: decisivo il gol di Popov.



CLASSIFICA: Francia 10, Olanda 7, Svezia 7, Bulgaria 6, Bielorussia 2, Lussemburgo 1





GRUPPO B - Continua la marcia trionfale della Svizzera, che resta prima a punteggio pieno per merito del successo, per 2-0, sulle Far Oer a Lucerna. Per la formazione di Petkovic, segnano Derdiyok e lo juventino Lichtsteiner. Vittoria convincente anche per l'Ungheria, che rifila un netto 4-0 ad Andorra: le reti di Gera, Lang, Gyurcso e Szalai fanno vivere una serata divertente alla gente di Budapest. In serata il Portogallo vince 4-1 a Faro contro la Lettonia: in copertina c'è sempre Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che lo porta a quota 68 reti con la maglia della sua nazionale. Il fuoriclasse del Real Madrid, dopo aver aperto le marcature, si fa notare anche per il rigore sbagliato sul risultato di 1-0, che rilancia gli ospiti, caparbi a raggiungere il momentaneo pareggio con Zjuzins. William Carvalho, CR7 e il difensore del Cagliari, Bruno Alves, lanciano i campioni d'Europa al secondo posto.



CLASSIFICA: Svizzera 12, Portogalllo 9, Ungheria 7, Far Oer 4, Lettonia 3, Andorra 0





GRUPPO H - Dopo tre sconfitte consecutive arriva la prima vittoria per Cipro: gli uomini di Christoforou battono 3-1 Gibilterra, trascinati dai gol di Laifis, Soteriou e Sielis. Di Casciaro la rete del momentaneo pareggio per la nazionale ospite a Nicosia. Il Belgio, guidato dalla premiata ditta Martinez-Henry, strapazza l'Estonia a Bruxelles: allo stadio Re Baldovino i Diavoli Rossi vincono 8-1. I protagonisti assoluti del match sono Mertens e Lukaku, entrambi in gol due volte. Gli altri centri dei padroni di casa portano le firme di Meunier, Hazard e Carrasco, a cui si aggiunge l'autorete di Klavan. A nulla serve il gol di Anier per gli ospiti. La sfida più emozionante della serata però è sicuramente quella tra Grecia e Bosnia-Erzegovina. Al Pireo la formazione di Bazdarevic passa in vantaggio grazie alla fantastica punizione di Pjanic, che sbatte sul palo e causa l'autorete di Karnezis. In un clima a dir poco elettrico, con tanto di lancio di fumogeni e oggetti in campo, l'arbitro Eriksson espelle Dzeko e Papadopoulos dopo un accenno di rissa. La partita va avanti, Pjanic ha la palla del ko, ma sbaglia e in pieno recupero Tzavellas trova un gol straordinario dalla distanza, che permette alla Grecia di rimanere molto vicino alla capolista Belgio.



CLASSIFICA: Belgio 12, Grecia 10, Bosnia-Erzegovina 7, Estonia 3, Cipro 3, Gibilterra 0