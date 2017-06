Qualificazioni mondiali, verso Macedonia-Italia: attenti a Nestorovski

Dopo il pareggio ottenuto contro la Spagna, nel prossimo match delle qualificazioni mondiali l'Italia affronterà la Macedonia all'Arena Philip II di Skopje. La nazionale allenanta da Igor Angelovski attualmente occupa la 146esima posizione del Ranking FIFA e, di conseguenza, non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per gli Azzurri. Per riuscire a portare a casa i 3 punti, però, sarà importante non sottovalutare l'avversario, aggrappato più che mai al momento magico di Ilija Nestorovski.



L'attaccante, classe 1990, è sbarcato in Serie A nell'ultima estate: il Palermo lo ha prelevato dai croati dell'Inter Zapresic, pagandolo 500mila euro. Il macedone - accolto dal pubblico rosanero con grande scetticismo, viste anche le cessioni di Vazquez e Gilardino - ha saputo farsi apprezzare in poco tempo, andando in gol contro Crotone, Atalanta e Sampdoria. Tre reti fondamentali, che hanno regalato cinque preziossimi punti al Palermo di De Zerbi. Non è tutto: nelle ultime 14 sfide ufficiali - compresa l'ultima gara di qualificazione a Russia 2018 persa contro Israele - Nestorovski ha realizzato 13 gol (9 con l'Inter Zapresic nella massima serie croata, 3 in Serie A col Palermo e infine il primo centro proprio con la Macedonia). Numeri da bomber di razza: l'Italia e Ventura sono avvisati.