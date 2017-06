Qualificazioni mondiali, tifoso delle Far Oer entra in campo per fare un selfie con Ronaldo

Curioso episodio all'inizio del secondo tempo della partita di qualificazioni mondiali Far Oer-Portogallo. Un giovane tifoso è infatti sceso dalla tribuna ed è entrato in campo per farsi un selfie con Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha abbracciato e accontentato il ragazzo che successivamente è stato rincorso dagli steward.



Il supporter comunque custodità la foto e non dimenticherà l'incontro con il suo idolo. Non è questo il primo episodio di invasione che vede protagonista CR7. Lo scorso 18 giugno ad esempio al termine della partita degli Europei tra Portogallo e Austria accadde esattamente lo stesso e l'Uefa multò la federazione portoghese, considerata responsabile dell'ingresso sul rettangolo verde del tifoso lusitano.