Qualificazioni Mondiali, su Premium in esclusiva i match del girone africano

Anche durante la sosta per le Nazionali, gli abbonati Premium non resteranno senza calcio. È infatti in arrivo una nuova esclusiva: dopo le principali competizioni europee, alle quali si è aggiunta poche settimane fa la Primera Division argentina, Premium Sport ha acquisito i diritti di trasmissione esclusiva dei match della “Zona Africa” validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2018.



Quello africano è un calcio in continua crescita, bacino non più di giocatori solo fisici e carenti dal punto di vista tecnico-tattico: negli ultimi anni, i maggiori campionati europei sono stati invasi da talenti del continente nero, diventati ben presto protagonisti dei top club.



Il “girone africano” include 20 squadre, suddivise in 5 raggruppamenti, con le prime di ogni gruppo che voleranno in Russia nel 2018. Gli abbonati Premium potranno così godersi le prestazioni non solo di campioni come Aubameyang, Mahrez e Manè che giocano all’estero, ma anche di volti noti della nostra Serie A come l’egiziano Salah, l’algerino Ghoulam, i senegalesi Keita Balde e Koulibaly, il marocchino Benatia, il gabonese Lemina e l’ivoriano Kessiè.

LA PROGRAMMAZIONE

Venerdì 11 novembre

“Libia-Tunisia” in differita su Premium Sport HD alle ore 21.00



Sabato 12 novembre

“Sud Africa-Senegal” in diretta su Premium Sport 2 HD alle ore 14.00

"Nigeria-Algeria” in diretta su Premium Sport 2 HD alle ore 17.00

“Mali-Gabon” in diretta su Premium Sport HD alle ore 19.30



Domenica 13 novembre

“Egitto-Ghana” in diretta su Premium Sport 2 HD alle ore 17.00.