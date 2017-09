Qualificazioni Mondiali, Spagna-Italia 3-0: azzurri virtualmente agli spareggi

La Spagna batte l'Italia 3-0 a Madrid e, salvo clamorose sconfitte nelle ultime tre partite del girone G, si qualifica direttamente alla fase finale dei Mondiali 2018 che si giocheranno in Russia mandando gli azzurri virtualmente agli spareggi. Per la Nazionale una batosta su tutta la linea: la sfida di Madrid si preannunciava da bollino rosso ma la squadra di Ventura ne esce con la ossa rotte - risultato a parte, non perdevamo un match di qualificazione da 11 anni - perché non è stata praticamente mai in partita.



Il 4-2-4 iperoffensivo annunciato alla vigilia si trasforma in un più ragionato 4-4-2 ma la sostanza non cambia, a centrocampo gli spagnoli sono devastanti: merito di un Isco versione Xavi+Iniesta ma anche di un Verratti invisibile, non aiutato da De Rossi, dalla squadra ma soprattutto da se stesso (vedi l'ammonizione dopo soli quattro minuti). Al 13' le Furie Rosse sono già avanti con la pennellata di Isco su punizione sulla quale Buffon non mostra la sua versone migliore. La risposta azzurra si esaurisce nel colpo di testa di Belotti al 22' sul quale bastano gli ottimi riflessi di De Gea. Poi riprende il monologo spagnolo, che al 40' fa scaturire i primi olé sugli spalti del Bernabeu (che invece non risparmia il "blaugrana" Piqué, fischiato): il centrocampista del Real si beve Verratti e di sinistro indirizza in rete, anche con l'aiuto del palo.



Ventura non inserisce un centrocampista per dare una mano alla costruzione del gioco da parte dei difensori e, anche se l'inizio ripresa sembra dare qualche risposta in più, il 4-2-4 pian piano torna facile preda della ragnatela di Lopetegui. Insigne dal limite impegna ancora De Gea ma al 68' un'altra magia di Isco libera Carvajal fermato da Buffon. Il tris arriva comunque a un quarto d'ora dalla fine con Morata, appena entrato, che mina definitivamente le residue speranze dell'Italia di riaprire il match dopo gli ingressi di Bernardeschi ed Eder.



Martedì sfida contro Israele, un po' per ritrovare morale un po' per non fare avvicinare troppo l'Albania di Panucci, ora a -4.

CLASSIFICA GIRONE G: Spagna 19, ITALIA 16, Albania 12, Israele 9, Macedonia 6, Liechtenstein 0.