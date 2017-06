Qualificazioni mondiali, Pogba piega l'Olanda. Pjanic e Dzeko trascinano la Bosnia

Nel gruppo A la Francia si aggiudica 1-0 il big match contro l'Olanda. Pogba gela Amsterdam al 30' con un tiro da fuori sul quale Stekelenbug non è impeccabile. Gli Orange reagiscono e tuttavia i transalpini reggono fino al 90'. Tutto facile per la Svezia che ha la meglio per 3-0 sulla Bulgaria. Al 39' Toivonen rompe l'equilibrio superando Stojanov. Il centrocampista del Palermo Hiljemark chiude di fatto i conti al 45'. Tocca poi a Lindelof arrotondare il risultato. Termina 1-1 Bielorussia-Lussembrugo. Al 43' Carlson viene espulso per doppia ammonizione ma i bielorussi sfruttano la superiorità numerica soltanto all'80' (colpo di testa di Savitskiy). Ma Joachim pareggia i conti all'85'.



GRUPPO A: Francia 7, Svezia 7, Olanda 4, Bulgaria 3, Bielorussia 2, Lussemburgo 1.



Nel gruppo B il Portogallo travolge 6-0 le Far Oer. Apre le danze Andre Silva al 12' e sigla la sua personale doppietta dieci minuti più tardi. Il numero 18 è scatenato e firma anche il tris al 37'. Nella seconda frazione, al 65', festeggia anche Cristiano Ronaldo (sono 40 le reti realizzate nell'anno solare). I sigilli finali sono di Moutinho e Cancelo. La Svizzera corsara per 2-1 ad Andorra. Gli ospiti passano in vantaggio grazie al rigore di Schaer e Mehmedi mette al sicuro il risultato al 77'. Inutile il gol di Martinez al 90'. Successo netto (2-0) dell'Ungheria sulla Lettonia. Gyurcso batte Vanins al 10', imitato da Szalai al 77'.



GRUPPO B: Svizzera 9, Portogallo 6, Ungheria 4, Far Oer 4, Lettonia 3, Andorra 0.



Nel gruppo H 6-0 tennistico del Belgio su Gibilterra. Benteke sblocca il match dopo appena 7 secondi di gioco (gol più veloce nella storia delle qualificazioni mondiali). Witsel trova il raddoppio. L'undici di Martinez dilaga ancora con Benteke prima del riposo. L'attaccante del Napoli Mertens serve il poker in avvio di ripresa. Gli ospiti non si fermano, soprattutto Benteke, nuovamente in rete al 56'. Il 6-0 è opera di Hazard. 2-0 della Grecia all'Estonia. Torosidis porta avanti i suoi di testa su corner e poi è costretto ad uscire per infortunio. Al 60' Stafilydis sorprende su punizione Aksalu. E' di marca 'italiana' la vittoria della Bosnia su Cipro. Dopo alcuni errori Dzeko non sbaglia al 70' sfruttando l'assist di Pjanic e replica all'80' sempre su invito di Pjanic.



GRUPPO H: Belgio 9, Grecia 9, Bosnia 6, Estonia 3, Cipro 0, Gibilterra 0.