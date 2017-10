Qualificazioni Mondiali, la Zona Africa su Premium Sport

Anche durante la sosta per le Nazionali, gli abbonati Premium non resteranno senza calcio. Su Premium Sport, infatti, andranno in onda e in esclusiva i match della quinta giornata della Zona Africa, validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2018. Il girone africano include 20 squadre, suddivise in 5 raggruppamenti, con le prime di ogni gruppo che voleranno in Russia nel 2018.



Gli abbonati Premium potranno così godersi le prestazioni di stelle internazionali ma anche di volti noti della nostra Serie A come il senegalese Koulibaly e l’ivoriano Kessié.



Venerdì 6 ottobre

Mali-Costa D’Avorio in diretta su Premium Sport HD alle ore 21.00 Telecronaca: Fabio Fava



Sabato 7 ottobre

Sudafrica-Burkina Faso in diretta su Premium Sport HD alle ore 15.00 Telecronaca: Alberto Pucci

Nigeria-Zambia in diretta su Premium Sport HD alle ore 18.00 Telecronaca: Andrea Distaso

Capo Verde-Senegal in differita su Premium Sport HD alle ore 21.00 Telecronaca: Matteo Gandini