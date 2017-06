Qualificazioni Mondiali, la Spagna non perde... dal 1993!

31 marzo 1993. Non è una data qualunque per la Spagna. Quel giorno infatti le Furie Rosse vennero sconfitte 1-0 dalla Danimarca: si tratta dell'ultimo ko in una partita valevole per le Qualificazioni Mondiali. Da allora soltanto vittorie e pareggi per una striscia positiva di 58 partite. Il dato evidenzia quanto sia difficile per l'Italia riuscire a strappare il primato nel girone alla Nazionale di Lopetegui. Alla squadra di Ventura, per guadagnare il primo posto, servirà vincere in terra spagnola il prossimo 2 settembre.



Gli azzurri peraltro in 57 partite di Qualificazioni Mondiali hanno subito soltanto due sconfitte. Al secondo posto in questa speciale classifica la Germania con 1 ko in 44 incontri.