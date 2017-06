Qualificazioni mondiali, l'Italia batte 4-0 il Liechtenstein

L'Italia di Ventura batte 4-0 il Liechtenstein nella quarta giornata del gruppo G delle qualificazioni mondiali. Gli azzurri vanno a segno nel primo tempo con Belotti (doppietta), Immobile e Candreva.



Si tratta di un successo importante, ma gli azzurri hanno motivo di recriminare perchè sarebbero serviti altri gol per avvicinarsi alla Spagna nel computo della differenza reti. Contro il Liechstenstein la formazione di Lopetegui si era infatti imposta per 8-0. Nessuna goleada dunque contro avversari molto modesti, nonostante la prima frazione avesse fatto ben sperare. Sugli scudi la coppia Belotti-Immobile e gli scatenati Candreva e Zappacosta, padroni della fascia destra. Il 4-2-4 ha funzionato anche se va verificato in test più probabnti di quello odierno.



Nella ripresa la Nazionale ha rallentato e faticato nel trovare i varchi giusti, pur avendo occasioni per arrotondare il risultato. E' mancata la lucidità giusta nel trovare la giocata risolutiva. A nulla sono valsi gli ingressi di Insigne, Eder e Zaza. L'Italia ha viaggiato a due velocità e mostrato due volti completamente diversi: concreto, continuo e letale nei 45' iniziali e accademico, lento e scontato nella seconda parte di gara. Alla luce di tutto gli azzurri non convincono del tutto: per il primo posto (solitario) bisognerà lottare fino in fondo con la Spagna. Senza poter contare sulla differenza reti (le furie rosse sono a +14 mentre gli azzurri a +7).



LA CRONACA DEL MATCH

93' Finisce il match. L'Italia di Ventura batte 4-0 il Liechtenstein. A segno Belotti (doppietta), Immobile e Candreva

92' Jehle strepitoso in uscita su Zaza

90' Eder cade a terra in area avversaria: per l'arbitro Ivan è tutto regolare. Sono stati concessi due minuti di recupero

89' Grande giocata di Verratti: il centrocampista del Psg serve Zaza che cerca una rovesciata improbabile favorendo l'intervento di Jehle

88' Polverino ci prova dalla lunga distanza: destro alle stelle

86' Tentativo centrale di Zaza. L'Italia tenta di segnare ancora in questi minuti finali

83' Zaza sbaglia un facile passaggio per Eder facendo sfumare una potenziale occasione

82' Belotti spedisce fuori di testa: il gioco era comunque fermo per posizione di fuorigioco

81' Terzo e ultimo cambio nelle fila degli azzurri: esce Immobile ed entra Zaza

80' Eder sofferente per un brutto colpo ricevuto da Kaufmann. L'attaccante dell'Inter però ce la fa e resta in campo

77' Punizione centrale di Insigne: Jehle para

74' Seconda sostituzione per l'Italia: Eder rileva Candreva

72' Iniziativa di Insigne e cross per Belotti: il centravanti impatta male e manca il 5-0

68' Belotti a un passo dal 5-0 con un tocco ravvicinato: chance sprecata dalla punta azzurra

67' Primo cambio per l'Italia: Insigne prende il posto di Bonaventura

65' Candreva carica il destro da fuori: conclusione debole che non impensierisce Jehle

61' Bonaventura spreca una punizione calciando in curva. Il centrocampista si scusa con i compagni. L'Italia sta facendo fatica a creare occasioni in questa fase della ripresa

56' Retropassaggio rischioso di Zappacosta, Buffon rimedia con un'uscita tempestiva ad anticipare Salanovic

53' Verratti cerca in profondità Immobile: passaggio troppo lungo, in uscita Jehle fa sua la sfera

50' Sinistro di De Rossi dal limite: il pallone termina sul fondo. Buon tentativo del centrocampista della Roma

47' Traversone di Candreva e colpo di testa di Immobile parato da Jehle

46' E' iniziata la ripresa. Nessun cambio nelle due formazioni

45' Finisce il primo tempo. Italia avanti 4-0 sul Liechtenstein grazie alla doppietta di Belotti e ai gol di Immobile e Candreva

44' Quarta rete dell'Italia! Belotti di sinistro infila Jehle sfruttando nel migliore dei modi il servizio di Bonaventura

42' Annullato per fuorigioco il gol di Belotti: l'attaccante del Torino aveva insaccato di tacco su invito di Candreva

39' E' leggermente diminuita la pressione degli azzurri che ora stanno un po' rifiatando

37' Ennesima discesa di Zappacosta: il cross del terzino è però troppo sul portiere

36' Romagnoli chiude su Salanovic. Molto attento il difensore del Milan

35' Sinistro di Candreva, palla alle stelle. L'Italia controlla e si diverte aiutata da un avversario modesto

32' Gol dell'Italia! Sovrapposizione di De Sciglio, palla in mezzo e girata di sinistro di Candreva per il tris azzurro

28' Zappacosta, intimorito dalla presenza di Burgmeier alle sue spalle, si rifugia in angolo

26' Tiro cross di Candreva: Jehle smanaccia in qualche modo

25' Mischia fuirbonda nell'area del Liechtenstein: Burgmeier salva sulla linea

24' Azzurri scatenati sulla fascia destra: Zappacosta assoluto padrone della sua zona di campo

23' Immobile, servito da Candreva, fallisce il 3-0 da due passi ma da posizione laterale

21' Immobile non inquadra la porta di testa su cross di Zappacosta

20' Polverino anticipa all'ultimo Immobile: intervento decisivo da parte del difensore

18' Qualche problema alla fronte per Belotti a causa di uno scontro fortuito. L'attaccante è a bordo campo dove viene medicato dal professor Castellacci.

17' Zappacosta tenta il tiro da posizione decentrata. Jehle blocca la sfera con sicurezza.

15' Candreva sfiora il 3-0 con un gran destro dalla distanza. L'Italia insiste

12' Raddoppio dell'Italia! Sponda aerea di Belotti e inserimento di Immobile che batte Jehle. Uno-due micidiale della squadra di Ventura

11' Italia in vantaggio! Corner di Candreva, sponda aerea di Romagnoli e deviazione vincente sotto porta di Belotti

6' Ci prova anche Zappacosta: il sinistro dell'esterno da fuori area non crea grandi problemi a Jehle. Assedio degli azzurri

5' Destro di Bonaventura e splendida risposta di Jehle che devia in calcio d'angolo

3' Occasione per l'Italia: Immobile a tu per tu con Jehle non inquadra la porta su assist di De Rossi

2' Il Liechtenstein ha iniziato in maniera molto aggressiva il match



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LIECHTENSTEIN (4-5-1): Jehle; Rechsteiner, Polverino, Kaufmann, Oehri; A. Christen, Martin Buchel, Wieser, Marcel Buchel, Burgmeier; Salanovic. Allenatore: Pauritsch.

ITALIA (4-2-4): Buffon; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, De Sciglio, Verratti; De Rossi, Candreva; Belotti, Immobile, Bonaventura. Allenatore: Ventura