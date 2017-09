Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele 1-0: decide Immobile

L'Italia batte Israele 1-0 a Reggio Emilia e mantiene le distanze nel gruppo G di qualificazione Mondiale: ormai scappata la Spagna (che dilaga 8-0 in trasferta contro il Liechtenstein), guadagniamo comunque due punti sull'Albania - che pareggia in Macedonia - e agguantiamo virtualmente i playoff in vista di Russia 2018.



Dopo il ko del Bernabeu ci si aspettava una grande reazione azzurra ma così non è stato, soprattutto nel primo tempo: il 4-2-4 si conferma al momento indigesto per questo gruppo. De Rossi-Verratti ancora sovrastati dal più folto centrocampo israeliano, poco movimento delle prime punte e ancora Insigne in ombra, ecco perché ci si annoia al Mapei Stadium nei primi 45' (fischi compresi). L'Italia si vede dalle parti di Harush gusto in due occasioni, in apertura con Belotti e in chiusura con Insigne, ma rischia anche con la bordata di Cohen alzata in angolo da Buffon.



Nella ripresa non cambiano né modulo né uomini ma l'atteggiamento più voglioso degli uomini di Ventura basta per portare a casa il compitino: la rete che vale tre punti arriva al 53', incursione di Candreva sulla destra che pennella per Immobile, bravo a insaccare di testa. Pur non decollando il gioco, la Nazionale cresce e arriva vicina al raddoppio pur non trovandolo: bravo Harush su Belotti, Barzagli e ancora sul Gallo. Nel finale altri fischi, questa volta diretti a Verratti al momento della sostituzione con Montolivo. Si riparte il 6 ottobre in Macedonia: con un pari, si va ai playoff.



CLASSIFICA GRUPPO G: Spagna 22 punti, Italia 19, Albania 13, Israele 9, Macedonia 7, Liechtenstein 0