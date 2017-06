Qualificazioni mondiali: il Sudafrica piega il Senegal, Nigeria in fuga

Grande spettacolo nel pomeriggio di Premium Sport con le sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali del girone africano. Nella seconda giornata del Gruppo A, la Tunisia batte 1-0 in trasferta la Libia. Al 49' Salama commette fallo in area: rigore ed espulsione per seconda ammonizione. Dal dischetto Khazri realizza il gol decisivo. Grazie a questo successo la Tunisia si porta al primo posto a quota 6. La Libia resta ferma a a 0.

CLASSIFICA: Tunisia* 6, DR Congo 3, Guinea 0, Libia* 0. *una partita in più



Nel Gruppo B il Camerun non va oltre l'1-1 in casa con lo Zambia. Gli ospiti passano in vantaggio con Mbesuma, ma nella chiusura del primo tempo arriva il pareggio per la nazionale allenata dal ct Hugo Broos, per merito del rigore dell'attaccante del Besiktas, Aboubakar. La Nigeria ne approffita e, grazie al successo per 3-1 sull'Algeria, si porta al primo posto, a più quattro sulla seconda. Le reti del duo del Chelsea, Moses-Obi Mikel, portano le Aquile sul 2-0. Nel secondo arriva la reazione dei Fenec, firmata Bentaleb, nel recupero però ci pensa ancora Moses a chiudere definitvamente i conti.



CLASSIFICA: Nigeria 6, Camerun 2, Algeria 1, Zambia 1



Nel Gruppo C il Mali non riesce a sfruttare il fattore casalingo per avere la meglio del Gabon: il match si chiude dello 0-0. L'occasione migliore capita, tra le altre cose, sul destro del bomber del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, che colpisce un palo clamoroso. Anche la sfida tra Marocco e Costa d'Avorio finisce 0-0, con gli Elefanti che restano in testa al proprio girone a quota 4 punti.



CLASSIFICA: Costa d'Avorio 4, Gabon 2, Marocco 2, Mali 1



Nel Gruppo D vittoria fondamentale per il Sudafrica, che davanti al pubblico di casa batte 2-1 il Senegal del laziale Keita (gara in ombra per lui) e vola in testa al girone con 4 punti. La partita si decide negli ultimi minuti del primo tempo: prima l'arbitro concede un rigore inesistente ai Bafana Bafana che Hlatshwayo realizza spiazzando il portiere e poi, due minuti più tardi, i padroni di casa trovano il raddoppio con Serero al termine di una bella azione tutta di prima. L'uno-due manda al tappeto il Senegal, che ci mette un po' a riprendersi dallo shock e si rende pericoloso solo nel finale di gara. N'Doye accorcia le distanze a un quarto d'ora dal triplice fischio, Mane va vicinissimo al pareggio, poi è assedio degli ospiti ma il portiere Khune chiude la porta in faccia a Keita e compagni. Alla pari del Sudafrica in classifica c'è la sorpresa Burkina Faso, che batte 2-0 in trasferta Capo Verde: in gol Diawara e Nakoulma.



CLASSIFICA: Burkina Faso 4, Sudafrica 4, Senegal 3, Burkina Faso 1, Capo Verde 0.

Nel Gruppo E vittoria di misura per 1-0 dell'Uganda contro il Congo griffata dal gol in apertura di match di Miya. Con questi tre punti la nazionale del ct Milutin Sredojević si porta in testa al proprio gruppo a quota 4 con un punto di vantaggio sull'Egitto del romanista Salah.

CLASSIFICA: Uganda 4*, Egitto 3, Ghana 1, Congo 0*. *una partita in più