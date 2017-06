Qualificazioni Mondiali: Higuain segna, ma l'Argentina pareggia col Perù

Nel girone sudamericano per le qualificazioni al Mondiale di Russia 2018 non mancano le sorprese. L'Argentina viene fermata dal Perù: a Lima finisce 2-2. Funes Mori e il bianconero Higuain illudono du volte l'Albiceleste, ma Guerrero e Cueva (rigore) riprendono la nazionale di Bauza. Non delude l'Uruguay, bravo a superare il Venezuela con un 3-0 che vale il primo posto in classifica. Per la Celeste vanno in gol Lodeiro e Cavani (doppietta). Alla grande il Brasile di Tite, che stende 5-0 la Bolivia. Al pokerissimo verdeoro partecipano Neymar, Coutinho, Filipe Luis, Gabriel Jesus e Firmino. Molto male il Cile, ko 3-0 in trasferta contro l'Ecuador (Valencia, Ramirez e Caicedo). Infine, esulta la Colombia in Paraguay: Cardona regala l'1-0 finale al 90'.



Classifica Conmebol

Uruguay 19

Brasile 18

Ecuador 16

Colombia 16

Argentina 16

Paraguay 12

Cile 11

Perù 8

Bolivia 7

Venezuela 2