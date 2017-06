Qualificazioni Mondiali: Germania travolgente. Polonia, show di Lewandowski

Prosegue la settimana dedicata alle qualificazioni al Mondiale di Russia 2018 con quattro gare nel pomeriggio. Nel gruppo C, l'Azerbaigian batte a sorpresa 1-0 la Norvegia, grazie a una rete di Medvedev, e resta in vetta a punteggio pieno insieme alla Germania che liquida 3-0 la Repubblica Ceca. La squadra di Low passa in vantaggio in avvio con Muller, bravo a capitalizzare l’assist di Ozil. Kroos chiude i conti nella seconda frazione prima del sigillo di Muller. Vittoria per 4-0 dell'Irlanda del Nord su San Marino. Devis porta avanti l’undici di O’neill su calcio di rigore. A inizio ripresa Palazzi viene espulso e così San Marino resta in inferiorità numerica. Lafferty (doppietta) e Ward concretizzano la netta supremazia mandando in archivio la sfida.



Gruppo C



Azerbaigian 6

Germania 6

Irlanda del Nord 4

Repubblica Ceca 1

Irlanda del Nord 1

San Marino 0

Norvegia 0



Nel gruppo E, la Romania domina contro l'Armenia vincendo 5-0. Dopo soli tre minuti Malakyan si fa espellere, per un intervento di mano sulla linea di porta, e da lì in poi la partita diventa a senso unico: Stancu traforma il rigore causato dall'armeno e, dopo di lui, vanno uin gol Popa, Marin, Stanciu e Chipciu. La squadra di Daum sale a quota 4 in classifica, alla pari col Montenegro, bravo a battere 5-0 il Kazakistan con i gol di Tomasevic, Vukcevic, Beqiraj, Savic e dell'interista Jovetic, autore anche di un assist. A 4 punti anche la Polonia (3-2 alla Danimarca). Lewandovski sblocca il match insaccando da due passi e superando Schmeichel. L’attaccante del Napoli Milik (poi uscito per infortunio) si guadagna un rigore; dagli 11 metri ancora Lewandoski non sbaglia. Il numero 9 non è sazio e realizza anche il terzo gol. Gli ospiti rientrano in partita grazie all’autorete di Glik e al gol di Poulsen ma la rimonta completa non riesce.



Gruppo E



Romania 4

Montenegro 4

Polonia 4

Danimarca 3

Polonia 1

Kazakistan 1

Armenia 0



Nel Gruppo F, l'Inghilterra supera senza problemi Malta sotto gli occhi di Roberto Mancini: a Wembley finisce 2-0. Per gli uomini di Southgate vanno in rete Sturridge e Alli. Tre Leoni a punteggio pieno da soli. La Scozia non riesce infatti a superare la Lituania e anzi rischia grosso. La formazione di Strachan spreca alcune occasioni e così Cernych gela Glasgow. La partita è ricca di emozioni con opportunità da una parte e dall’altra. A 1 minuto dal termine McArthur agguanta il pari. Al secondo posto c'è anche la Slovenia: 1-0 sulla Slovacchia firmato Kronaveter.



Gruppo F



Inghilterra 6

Scozia 4

Slovenia 4

Lituania 2

Slovacchia 0

Malta 0