Qualificazioni mondiali: Brozovic stende l'Islanda, poker Spagna

La sorpresa più grande delle gare delle 18 del quarto turno di qualificazione a Russia 2018 arriva dall'Austria, dove i padroni di casa vengono sconfitti 1-0 dall'Irlanda, che vola in testa al proprio girone con 10 punti. Nelle altre partite vittoria firmata Brozovic della Croazia sull'Islanda nello scontro al vertice del Gruppo I, successo interno per la Turchia (2-0 al Kosovo) e pareggio 1-1 a Tiblisi tra Georgia e Moldavia. Tra le sfide della sera, spiccano i successi di Spagna e Israele su Macedonia e Albania. Occasione sciupata per il Galles, che si fa raggiungere nel finale dalla Serbia.



GRUPPO G - Alla pari dell'Italia, vittoriosa in Liechtenstein, al primo posto, a quota 10, c'è la Spagna, che batte 4-0 la Macedonia a Granada. La nazionale allenata da Lopetegui rischia in un paio di occasioni, ma passa grazie alla clamorosa autorete di Velkoski, mentre il raddoppio porta la firma di Vitolo. Monreal e Aduriz completano l'opera. A un solo punto dalle capolista, ecco Israele che vince 2-0 lo scontro diretto contro l'Albania a Elbasan. Gli ospiti si portano sull'1-0 grazie al rigore di Zahavi. L'ex Palermo nel secondo fallisce un'altra occasione dal dischetto, ma ad archiviare la pratica ci pensano Eibinder e Atar. Da segnalare le espulsioni degli atalantini Djimsiti e Berisha (entrambe in occasione dei rigori assegnati in favore di Israele). Gianni De Biasi non avrà a disposizione i due giocatori nella sfida contro gli Azzurri.



CLASSIFICA: Spagna 10, Italia 10, Israele 9, Albania 6, Macedonia 0, Liechtenstein 0



GRUPPO D - Con la vittoria a sorpresa dell'Irlanda all'Ernst Happel Stadion di Vienna, la nazionale allenata da Roy Keane e Martin O'Neill schizza in testa al proprio girone a quota 10 lasciando nei guai l'Austria, che invece ha solo 4 punti. Partita stranissima quella giocata nella capitale austriaca, con un primo tempo completamente dominato dai padroni di casa, che però sbattono prima sul palo e poi sulla traversa, e una ripresa comandata invece dall'Irlanda, che dopo essere andata in vantaggio nei primi minuti grazie al gol in contropiede di McClean, ha sfruttato il blackout dell'Austria ed è andata più volte vicina al raddoppio. Nell'altra gara del girone pareggio per 1-1 tra Georgia e Moldavia, con i padroni di casa che possono recriminare per non aver chiuso la partita quando ne hanno avuto l'occasione: a 10' dal termine un supergol da fuori di Gatcan riporta il match in parità e dà alla Moldavia il primo punto del girone. Grandi rimpianti per il Galles, che a Cardiff viene raggiunto all'86' dalla Serbia. Gli uomini di Coleman passano in vantaggio col solito Bale, che nel finale ha anche la palla del ko, ma la sua conclusione vine respinta dal palo. Sul successivo capovolgimento di fronte Rukavina crossa per la testa di Mitrovic, che trova un gol fondamentale in chiave qualificazione. Al Millennium Stadium finisce 1-1.



CLASSIFICA: Irlanda 10, Serbia 8, Galles 6, Austria 4, Georgia 2, Moldavia 1



GRUPPO I - Due gol di Marcelo Brozovic, in apertura e in chiusura di gara, regalano alla Croazia una vittoria fondamentale nello scontro al vertice del girone contro un'ottima Islanda. L'interista sblocca il match con un pregevole sinistro a giro nell'angolino al quarto d'ora del primo tempo, sembrano le premesse per una gara giocata a viso aperto e ricca di gol, invece a farla da padrone è la tattica: nessuna delle due squadre vuole rischiare e le occasioni non sono molte, ma quella che si divora Bodvarsson a 20' dalla fine è davvero clamorosa e nel finale un altro tiro da fuori del centrocampista dell'Inter, questa volta col destro, manda i titoli di coda al match. Con questa vittoria Mandzukic e compagni (espulso Perisic nel recupero) volano in testa a quota 10 punti, mentre i Vichinghi restano al secondo posto. Vittoria agevole per 2-0 della Turchia sul Kosovo: per gli uomini di Fatih Terim vanno a segno Burak Yilmaz e Volkan Sen. Bene anche l'Ucraina: a Odessa la formazione di Shevchenko piega 1-0 la Finlandia, grazie a Kravets.



CLASSIFICA: Croazia 10, Ucraina 8, Islanda 7, Turchia 5, Finlandia 1, Kosovo 1