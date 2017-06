Qualificazioni mondiali, Brasile-Argentina: 3-0

Il Brasile sfata il tabù del Mineirao - lo stesso stadio che lo vide soccombere nel Mondiale 2014 sotto i colpi della Germania - e stende 3-0 i super rivali dell'Argentina nel Clasico del Sudamerica, valido per l'undicesima giornatta del qualificazioni sudamericane a Russia 2018. I verdeoro passano in vantaggio al 24' con una prodezza dell'ex interista Coutinho. Nel primo minuto di recupero del primo tempo arriva il raddoppio firmato Neymar, bravo a superare Romero con un preciso piatto destro. Infine, al 59', Paulinho infligge il colpo ko e regala tre punti importantissimi alla nazionale allenata da Tite, sempre in vetta al girone con 24 punti. L'Argentina di Messi - in campo 90' insieme al bianconero Higuain - resta sesta, a quota 16, e in questo momento non sarebbe qualificata al prossimo Mondiale.



Nelle altre sfide della notte l'Uruguay batte 2-1 l'Ecuador e rimane al secondo posto, a meno uno dalla capolista. Per la Celeste, vanno in gol Coates e Rolan, di Caicedo la rete degli ospiti. Solo 0-0, invece, tra Colombia e Cile, con Murillo e Bacca in panchina per tutta la gara. Tra gli "italiani", Pekerman concede 27' solo al sampdoriano Muriel. Il Venezuela dà spettacolo contro la Bolivia: la Vinotinto vince 5-0 e il protagonista assoluto della sfida è Josef Martinez. L'attaccante del Torino realizza una tripletta, che vale il sorpasso sui diretti avversari. Grande prova anche del Perù, che rifila un 4-1 in trasferta al Paraguay, che era passato in vanataggio con Riveros . I gol di Ramos, Flores, Cueva e l'autorete di Benitez regalano il successo alla formazione di Gareca.



CLASSIFICA



Brasile 24

Uruguay 23

Colombia 18

Ecuador 17

Cile 17

Argentina 16

Paraguay 15

Perù 14

Venezuela 5

Bolivia 4