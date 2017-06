Qualificazioni Mondiali: Albania in fuga. Super Croazia, tripletta di Mandzukic

Nella prima serata, valida per le qualificazioni mondiali a Russia 2018, non mancano i gol e le emozioni. Nel gruppo G - lo stesso dell'Italia - l'Albania batte 2-0 il Liechtenstein in trasferta: decisivi l'autogol di Jehle e il colpo di testa di Balaj. Grazie a questo successo, la nazionale di De Biasi vola in testa al girone. Bene anche Israele, che supera 2-1 la Macedonia a Skopje con le reti di Hemed e Ben Haim. Dell'attaccante del Palermo, Nestorovski, il gol dei padroni di casa.



Gruppo G



Albania 6

Spagna 4

Italia 4

Israele 3

Macedonia 0

Liechtenstein 0



Nel gruppo D, Austria e Galles divertono il pubblico di Vienna. I britannici si portano sull'1-0 con Allen, poi l'ex Inter, Arnautovic, pareggia i conti. In chiusura di primo tempo, gli ospiti tornano in vantaggio grazie all'autorete di Wimmer, ma ancora Arnautovic regala il 2-2 all'Austria. La Serbia vince 3-0 contro la Moldova in trasferta: in gol Kostic, Ivanovic e Tadic. All'Irlanda, invece, basta la rete di Coleman per piegare la Georgia per l'1-0 finale.



Gruppo D



Galles 4

Serbia 4

Austria 4

Irlanda 4

Georgia 0

Moldova 0



Nel gruppo I, la Croazia si sbarazza del Kosovo nel primo tempo, grazie a una tripletta di Mandzukic. Nella ripresa arrivano altre tre reti, che portano la firma di Mitrovic, Perisic e Kalinic. La nazionale di Cacic vince 6-0. L'Islanda porta a casa un importantissimo 3-2 in casa con la Finlandia. Ospiti in vantaggio con Pukki, poi Arnason segna l'1-1. A distanza di pochi minuti, arriva il 2-1 di Lod. L'Islanda ha l'occasione di pareggiare su rigore, ma Gylfi Sigurdsson sbaglia. Al 90', però, Finnbogason riscatta l'errore del compagno siglando il 2-2 e, al 96', Ragnar Sigurdsson realizza il gol vittoria. Si chiude sul 2-2, invece, la sfida tra Turchia e Ucraina. La nazionale del neo ct Shevchenko si porta sul 2-0, grazie a Yarmolenko (rigore) e Kravets, poi arriva la rimonta turca, firmata Tufan e Calhanoglu (rigore).



Gruppo I



Croazia 4

Islanda 4

Turchia 2

Ucraina 2

Finlandia 1

Kosovo 1