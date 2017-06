Qualificazioni mondiali, 3-0 dell'Inghilterra alla Scozia. La Francia batte la Svezia in rimonta

Nella quarta giornata del gruppo A delle qualificazioni mondiali la Francia batte 2-1 la Svezia nello scontro al vertice. Al 54' Forsberg su punizione sorprende Lloris. La paura per i transalpini dura poco: Pogba di testa pareggia di testa al 58'. Payet ribalta tutto al 67' approfittando del pasticcio di Olsen in uscita.



CLASSIFICA GRUPPO A: Francia* 10, Svezia* 7, Olanda 4, Bulgaria 3, Bielorussia 2, Lussemburg 1. *una partita in più



GRUPPO C

La Germania esagera e vince 8-0 sul campo del San Marino. Gli ospiti trovano il vantaggio già al 7' con il centrocampista della Juventus Khedira, bravo a inserirsi e battere Simoncini. Due minuti più tardi arriva il raddoppio di Gnabry. Al 32' Hector firma il tris. Nella ripresa vanno a segno ancora Gnabry (58' e 76') ed Hector (65'). L'autogol di Stefanelli (82') e la rete di Volland (86') fissano il risultato. 2-1 della Repubblica Ceca sulla Norvegia. Krmencik blocca il match all'11'. Zmrhal in avvio di ripresa (47') raddoppia. Inutile la firma di King a 3' dal termine. Netto 4-0 dell'Irlanda del Nord ai danni dell'Azerbaijan. Serve quasi mezz'ora agli uomini di O'Neill per passare: al 27' Lafferty beffa Agayev, imitato da McAuley (40'). Nella ripresa entrano nel tabellino dei marcatori McLaughin (66') e Brunt (83').



CLASSIFICA GRUPPO C: Germania 12, Irlanda del Nord 7, Azerbaijan 7, Repubblica Ceca 5, Norvegia 3, San Marino 0.



GRUPPO E

L'Armenia batte 3-2 in rimonta il Montenegro. La squadra di Tumbakovic si porta sul 2-0 grazie ai gol di Kojasevic (36') e dell'interista Jovetic (38'). Nella ripresa i padroni di casa agguantano i rivali con Artak Grigoryan al 50' e Haroyan al 74'. Nel terzo minuto di recupero il gol vittoria siglato da Ghazaryan. Sorride la Danimarca (4-1 al Kazakistan). L'undici di Hareide passa con Cornelius al 15' ma Suymbayev gela i rivali 2' dopo. Al 36' i danesi tornano in vantaggio con il rigore trasformato da Eriksen. Nel finale (79') Ankersen ed Eriksen (90') mettono in cassaforte i tre punti. Tutto facile per la Polonia in Romania (3-0). Grosicki supera Tatarusanu all'11'. Lewandowski, dopo essere stato stordito da un petardo, segna una doppietta (83' e 91').



CLASSIFICA GRUPPO E: Polonia 10, Montenegro 7, Danimarca 6, Romania 5, Armenia 3, Kazakistan 2.



GRUPPO F

L'Inghilterra di Southgate liquida 3-0 la Scozia nel derby britannico. Sturridge rompe gli equilibri di testa al 24' sul cross di Walker. Al 51' Lallana sfrutta nel migliore dei modi il passaggio di Rose mentre al 61' Cahill arrotonda il punteggio. Nessun problema nemmeno per la Slovacchia con la Lituania, sconfitta 4-0. Nel giro di 180 secondi Nemec e il milanista Kucka infilano Setkus.Skrtle realizza il 3-0 al 36' prima del timbro di Hamsik (87'). Di misura il successo della Slovenia a Malta. La partita non si sblocca fino al 47' quando Verbic non lascia scampo a Hogg.



CLASSIFICA GRUPPO F: Inghilterra 10, Slovenia 8, Slovacchia 6, Lituania 5, Scozia 4, Malta 0.



GIRONE AFRICANO

Nella seconda giornata del gruppo A del girone africano, esclusiva di Premium Sport, la Tunisia batte 1-0 la Libia. Al 49' Salama commette fallo in area: rigore ed espulsione per seconda ammonizione. Dal dischetto Khazri realizza il gol decisivo. Grazie a questo successo la Tunisia si porta al primo posto a quota 6. La Libia resta ferma a a 0.



CLASSIFICA GRUPPO A: Tunisia* 6, DR Congo 3, Guinea 0, Libia* 0. *una partita in più