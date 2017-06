Qualificazioni Mondiali 2018: Argentina e Brasile in festa

Il 3-0 all'Argentina era stato già abbastanza eloquente, se poi arriva anche la conferma significa che il Brasile è tornato davvero. Non avrà il talento meraviglioso delle vecchie Seleçao, ma anche questa nazionale verdeoro sa dare spettacolo e soprattutto costruire vittorie sensazionali: il 4-1 in Uruguay sa di impresa, tanto più che la Celeste era andata in vantaggio con un rigore di Cavani. Poi la squadra di Tite ha dominato e con una tripletta di Paulinho, centrocampista in passato accostato all'Inter e ora addirittura in Cina (al Guangzhou Evergrande), e un gol del solito Neymar ha collezionato la sesta vittoria di fila nelle qualificazioni mondiali.



Il Brasile, primo a quota 30, ha virtualmente già un piede e mezzo in Russia, l'Argentina è solo un po' più vicina grazie al successo di misura sul Cile: un rigore di Messi al 16' del primo tempo consente così all'Albiceleste di scavalcare Ecuador e lo stesso Cile e piazzarsi al terzo posto dietro l'Uruguay. Stesso doppio sorpasso effettuato dalla Colombia e anche in questo caso è decisivo un rigore: l'1-0 alla Bolivia arriva dopo un penalty di James Rodriguez che si fa parare la conclusione e poi segna sulla respinta. Il Paraguay batte 2-1 l'Ecuador e resta in corsa per la qualificazione, piazzandosi a 2 punti dal quinto posto che vale lo spareggio. Nell'ultima gara della 13esima giornata, finisce 2-2 tra Venezuela e Perù, ormai tagliate fuori dai giochi.