Psv Eindhoven, preso Maxi Romero: l'annuncio su Football Manager

Il mondo dei videogiochi sta diventando sempre più realistico e i manageriali di calcio non fanno eccezione: ecco perché il Psv Eindhoven ha scelto un modo singolare per ufficializzare l'acquisto dal Velez Sarsfield di Maxi Romero. L'annuncio dell'attaccante classe 1999, a disposizione degli olandesi da luglio, è arrivato su Twitter postando una finta trattativa svolta su Football Manager (il videogame manageriale più famoso): guardare per credere.