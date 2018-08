Psg, Verratti ricompra il pc rubato a un bambino disabile

Marco Verratti ricomprerà il pc e le attrezzature rubate in una scuola di Bologna, utilizzate abitualmente da un bambino disabile di nove anni. Tra gli oggetti spariti nei giorni scorsi, ci sono gli strumenti che il bimbo usava per comunicare con insegnanti e compagni. A riportare la notizia è il Corriere di Bologna. Il padre aveva lanciato un appello: "hanno portato via tutto quello di cui il mio bambino ha bisogno per continuare ad andare a scuola".



Secondo quanto scritto dal quotidiano, il centrocampista del Paris Saint Germain avrebbe contattato le famiglie, attraverso un suo consulente di fiducia, per disporre un bonifico di circa 10 mila euro a favore delle scuole elementari. "L'ho ringraziato - racconta il papà, che ha parlato al telefono con Verratti - e ci siamo detti che, quando ci sarà l'occasione, troveremo il modo di fargli conoscere Andrea. Sarebbe un onore per noi. Al telefono è stato timido e di poche parole".