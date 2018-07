Psg, ufficiale: inchiesta Uefa riaperta

Ora è ufficiale: anche il Psg rischia sanzioni dall'Uefa. L'indiscrezione pubblicata dal New York Times sulla possibile riapertura dell'inchiesta per la violazione dei parametri del fair play finanziario ha trovato conferma nel comunicato pubblicato dai francesi: "Il club - si legge - è stato informato della scelta della CFCB di riesaminare la decisione di chiusura dell'indagine. Il club dichiara di aver effettuato un numero significativo di trasferimenti negli ultimi giorni per conformarsi alla decisione del CFCB e che continuerà, come fatto dall'1 settembre 2017, a fornire tutte le informazioni richieste da CFCB e UEFA".



L'organo di controllo finanziario dell'Uefa ha dunque rimandato il Psg alla Adjudicatory Chamber, la stessa che qualche giorno fa che escluso il Milan per una stagione dalle coppe europee. Resta da capire se questa decisione possa in qualche influenzare il mercato dei francesi e dunque rimandare ulteriormente il possibile arrivo di Buffon.