Psg, Tuchel: "Buffon è una leggenda. Non so se sarà titolare contro il Caen"

Non è ancora chiaro chi difenderà la porta del Psg nella prima giornata di Ligue 1 contro il Caen al Parco dei Principi. Alla vigilia della sfida il tecnico Thomas Tuchel sottolinea in merito: "Abbiamo tre portieri di grande talento e voglio parlare con loro prima di prendere una decisione. La mia scelta non deve essere dettata dalla fretta".



Nonostante le parole di elogio nei confronti di Gigi Buffon ("Un grande giocatore, una leggenda e un grande professionista, è un uomo spogliatoio e ci aiuterà molto in questo campionato") l'allenatore tedesco continua ad avere dei dubbi su chi schierare tra l'ex Juventus, Kevin Trapp e Alphonse Areola.



Non ci saranno sicuramente Marco Verratti (il centrocampista sta recuperando dopo l'operazione all'adduttore) e Kurzawa, che potrebbe lasciare i Campioni di Francia (in questo caso prenderebbe corpo l'ipotesi Alex Sandro).