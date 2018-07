Psg, Tuchel avverte Buffon: "Presto per decidere il titolare"

Forse Gigi Buffon si attendeva un inizio diverso al Psg. L'ex portiere della Juventus ha incassato solo sconfitte nelle prime uscite stagionali (a onor del vero i Campioni di Francia sono sempre scesi in campo con una formazione rimaneggiata) subendo 6 gol in 3 partite contro Chambly, Bayern Monaco e Arsenal. L'estremo difensore non è sempre stato impeccabile (con i Gunners dopo tre ottime parate ha commesso un erroe in uscita sul secondo gol di Lacazette) e ora deve registrare le parole di Thomas Tuchel in conferenza stampa.



"C'è una forte competizione per la porta ruolo, è presto per decidere chi sarà il titolare. Lo farò quando tutti e tre saranno al 100%" annuncia il tecnico dei Campioni di Francia.



L'ex Dortmund prova a 'sdrammatizzare' ma la sostanza non cambia: "Chiederò a Gianluca Spinelli (il preparatore dei portieri, ndr.) di decidere per me... Io sono molto felice della qualità dei miei portieri. Gigi ha una grande personalità, e questo tipo di leadership che porta anche alla squadra". La concorrenza è dunque forte e Buffon dovrà sudare per avere la meglio sui rivali interni...