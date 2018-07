Psg, Neymar: "Ho un contratto non vado via"

"Ho un contratto con il Psg. Sono andato a Parigi per una sfida, per fare qualcosa di nuovo e per puntare a nuovi obiettivi. Nella mia testa non è cambiato niente rispetto alla scorsa estate anche se la stampa si diverte a creare voci". Neymar allontana, forse in maniera definitiva, tutte le indiscrezioni di mercato e giura fedeltà alla squadra di Tuchel in un'intervista a Fox Sports Brasile.



Smentiti anche i problemi con la dirigenza transalpina: "Tutti finiscono per speculare troppo su questa storia. È una storia noiosa, tutto il mondo sa dell’affetto che provo per il presidente, per la Francia e per i tifosi del Psg".



L'attaccante verdeoro giocherà quindi con Gigi Buffon: "È un onore, sia perchè è un grandissimo portiere che per la persona che è. Ci può dare molto e desideriamo che ci trasmetta tutta la sua esperienza