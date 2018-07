Psg, Neymar: "A volte esagero ma non sapete come vivo"

Le presunte simulazioni di Neymar sono state uno dei tormentoni degli ultimi Mondiali 2018 e ora l'attaccante brasiliano va all'attacco: "La verità è che in campo io soffro: tacchetti sugli stinchi, calci alla schiena, pestoni al piede... potreste pensare che io esageri e a volte è così: ma non avete idea di cosa debba vivere io al di fuori delle partite".



Neymar, nel video pubblicato sui suoi social, spiega: "A volte sembro maleducato o non parlo con i giornalisti ma non sono un bambino viziato, è che non ho ancora imparato a combattere le mie frustrazioni. Dentro me c'è ancora un ragazzo che cerco di tenere vivo: a volte incanto il mondo, altre faccio arrabbiare chiunque. Pensarte che cado troppo spesso? La realtà è che cado a pezzi. E questo fa male molto di più di qualcuno che ti cammina sulla caviglia operata".



Il brasiliano concludere: "Eccomi qui, a cuore aperto: sono caduto ma pronto a rialzarmi. Mi ci è voluto tempo per diventare un uomo nuovo. Potete continuare a scagliare pietre contro di me o potete tenere le pietre lontane e aiutarmi a rialzarmi".