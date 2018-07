Psg, Mbappé vestirà la maglia 7 di Cristiano Ronaldo

L'idolo da bambino di Kylian Mbappé era Cristiano Ronaldo: passione mai nascosta visto che da tempo sul web gira la foto del giovane attaccante francese nella stanzetta con i poster di CR7 appesi alle pareti. Dopo aver indossato il numero 29 (il giorno del compleanno del fratello minore a cui è legato) sia al Monaco che nella prima stagione al Paris Saint Germain e il 20 con la Francia ai Mondiali, Mbappé è pronto a vestire la maglia 7 anche al Psg proprio in onore del suo modello calcistico. La partenza - lo scorso gennaio - di Lucas Moura al Tottenham ha lasciato vacante il numero 7 che quindi avrà un nuovo proprietario.

Mbappé will be the number #7 in PSG this season pic.twitter.com/Bc7ZGTeVrp