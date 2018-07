Psg, Dani Alves difende Neymar: "Basta attacchi, non è più uno scherzo"

Il Mondiale non certo positivo del Brasile non ha aiutato Neymar a uscire dalle polemiche scatenate per le reazioni esagerate ai falli subiti, il web continua a bersagliare l'attaccante tanto che Dani Alves, compagno di nazionale e al Paris Saint Germain, si è sentito in dovere di difenderlo.



"Quando una cosa diventa così ripetitiva, non penso più che si tratti ancora di uno scherzo, anzi può causare danni. Noi, che siamo intorno a lui, ci stiamo assicurando che non si faccia distrarre da queste cose: conta solo ciò che si è, non quello che pensano gli altri" le parole del terzino.



E poi: "Spero che O' Ney rimanga al Psg perché può darci ancora tanto, il fatto di non aver raggiunto un obiettivo (si riferisce alla Champions League, ndr) non comporta che si molli il colpo. Non si può andare via se la missione non è ancora compiuta, bisogna prima portarla a termine".