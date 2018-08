Psg, Buffon: "Sto meglio di quando avevo 35 anni"

Gianluigi Buffon ha rivelato a France Football le emozioni di questi primi mesi al Paris Saint Germain: "Dopo quarant'anni vissuti in Italia non è facile cambiare vita, ero un po' preoccupato di come mi avrebbero potuto accogliere gli altri calciatori. A volte ci costruiamo una zona di comfort che, per pigrizia o paura, ci fa rifiutare di partire perché le novità sembrano spaventose. Io invece sono l'opposto, mi piace mettermi in gioco, sono una bestia da competizione: voglio affrontare le difficoltà e provare a superarle".



Per l'ex portiere della Juventus non sembra passare il tempo: "Anche se sembra impossibile, sto meglio rispetto a quando avevo 35 anni. Un po' perché ho cambiato metodo di lavoro ma io credo che alla mia età sia tutta questione di motivazioni".



"Con Mbappé scherziamo e spesso ridiamo insieme - aggiunge l'ex portiere azzurro -. Mi dice sempre: 'Mai nella vita avrei potuto immaginare di giocare un giorno con te'. Mi vide giocare la finale mondiale 2006 contro la Francia, quando era ragazzo, io l'ho affrontato nella semifinale Champions 2017... A Torino ho lasciato compagni che erano anche campioni e ne ho trovato dei nuovi qui, a Parigi: anche loro sono campioni. La Champions? Voglio giocarla di nuovo e provare a fare del mio meglio, vivere ancora grandi emozioni, anche se non ne faccio un'ossessione".



Infine, sulla concorrenza di Areola e Trapp: "Giocheremo almeno 60 partite in stagione, logico avere tre portieri importanti e non un soo titolare. Mi trovo bene con loro, abbiamo un ottimo rapporto e c'è stima e rispetto".