Psg, Buffon replica a Tuchel: "Qui per aiutare tutti a crescere"

Gigi Buffon replica a Tuchel (il tecnico del Psg aveva fatto sapere di non avere ancora scelto il portiere titolare). "Ci tengo a dire che in 24 anni di carriera nessuno mi ha mai detto 'Tu sarai il titolare', e anche in questo caso io sono qui per dare il mio massimo quando sarò chiamato in causa e il mister lo riterrà opportuno e comunque per aiutare tutti a crescere. Penso di avere una doppia funzione" le parole dell'ex Juventus.



L'estremo difensore è intervenuto in conferenza stampa all'indomani della netta sconfitta (5-1) contro l'Arsenal in International Champions Cup: "Io credo non sia importante il risultato, ma sia importante per me l'inserimento, il feeling che si crea con i compagni e con l'ambiente. Questa è la cosa che mi rende più felice perchè mi sto inserendo molto bene e mi sto trovando molto bene con l'allenatore, con tutti i membri della società e con i miei compagni".



Non manca una domanda sul trasferimento di Ronaldo: "Quello che fa la Juventus è un qualcosa che ormai mi interessa da spettatore, la Juventus è una grande società, come lo è il Psg, e credo che tutti e due i club hanno fatto in passato, stanno facendo e faranno in futuro il loro meglio per rendere più competitiva possibile la propria squadra".