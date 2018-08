Psg, Buffon: "Mi emoziono anche a 40 anni. Grazie ancora alla Juventus"

and counting... #TDC2018 Un post condiviso da Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) in data: Ago 4, 2018 at 7:57 PDT

Gigi Buffon festeggia sui social il primo trionfo (numero 23 in carriera) al Psg. "Anche a 40 anni si può essere ancora felici per la vittoria di una supercoppa" scrive il portiere dopo il 4-0 al Monaco.



L'estrmo difensore non dimentica il passato: "Grazie ancora alla Juventus che mi ha permesso, con la cultura del lavoro, di arrivare a questa età in condizioni ottimali per performare ancora".



Spazio quindi al presente con un particolare pensiero per un compagno di squadra: "Grazie al Paris Saint-Germain che ha trovato gli argomenti necessari per provare a spingermi ancora più in là... Grazie ai miei nuovi compagni che mi hanno permesso di vincere un altro trofeo e mi hanno accolto con entusiasmo, cortesia e rispetto. E grazie a Kevin Trapp che, nonostante me l'avesse già proposta giorni fa, oggi ha voluto farmi trovare la maglia n.1 al mio posto. Grazie di cuore Kevin e grazie a tutti quelli che mi permettono di emozionarmi ancora".