Psg-Bayern, standing ovation per Buffon al cambio

Il Paris Saint Germain è uscito sconfitto nell'amichevole di International Champions Cup 2018 contro il Bayern Monaco anche per una mezza disattenzione di Gianluigi Buffon (in precedenza autore comunque di buone parate) sul primo gol bavarese ma questo non intacca il mito. Al momento del cambio con Descamps, l'ex portiere della Juventus riceve una grande standing ovation dal pubblico dello stadio di Klagenfurt.