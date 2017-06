Primavera, Final Eight: l'Inter in finale

Dopo l'epilogo ai rigori contro la Juventus che ha lanciato la Fiorentina, l'Inter raggiunge i viola nella finale della 55.ma edizione del campionato Primavera che si giocherà domenica pomeriggio battendo 1-0 la Roma.



Un risultato importante per la squadra di Vecchi, dato che i giallorossi sono i campioni in carica e hanno recentemente vinto la Coppa Italia di categoria: la semifinale è stata decisa da un gol di Xian Emmers, per l'occasione schierato dietro le punte.



Dopo lo 0-0 del primo tempo, la ripresa viene sbloccata subito: Emmers si inserisce senza palla e, anche con l'aiuto di un rimpallo, riesce a battere Crisanto con un destro preciso.