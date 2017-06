Primavera, Final Eight: Fiorentina in finale, Juve ko ai rigori

La Fiorentina vola in finale del campionato Primavera dopo aver battuto la Juventus 5-3 ai rigori e deve ringraziare Moise Kean. Il giovane attaccante bianconero era chiamato a fare la differenza per la Juventus, ma l'ha fatta in negativo: il suo orrendo cucchiaio ha condannato all'eliminazione la squadra di Grosso, che era stata raggiunta al 91esimo dal rigore di Sottil dopo essere passata meritatamente in vantaggio nel primo tempo con Clemenza. Durante la lotteria dei rigori l'erroraccio di Kean, prima di lui aveva sbagliato anche Leris per la Juventus, mentre la Fiorentina ha realizzato tutti e quattro i rigori e vola in finale contro la vincente di Roma-Inter.