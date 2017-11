Prima sperimentazione per le regole rivoluzionarie di Van Basten

Le proposte rivoluzionarie di Marco Van Basten, attualmente responsabile dell'innovazione tecnologica della Fifa, hanno visto una prima parziale sperimentazione nella partita tra FC Lisse e Quick Boys alla quale ha assitito dagli spalti lo stesso ex centravanti.



"Già oggi abbiamo visto molto di frequente una punizione battuta per se stessi, un 'self pass'. Per quanto riguarda invece le nuove regole sull'assegnazione dei calci di rigore indipendentemente da dove è stato commesso il fallo, se non è molto grave, il penalty non viene dato. Se però c'è un brutto fallo anche fuori area, il rigore verrà concesso lo stesso" ha sottolineato l'ex giocatore di Ajax e Milan.



Bisognerà attendere per capire se queste idee diventeranno regolamenti veri e propri: "In questa amichevole questi episodi non si sono verificati, quindi non posso formulare niente di sensato. La rimessa laterale si può battere con i piedi. E' positivo avere la possibilità di valutare queste situazioni: vanno analizzate un paio di volte e poi dibattute. Bisogna chiedersi se hanno senso, se sono cambiamenti positivi per il calcio in modo da velocizzarlo e renderlo più divertente".